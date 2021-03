Luis Felipe reconoce "un problema de vivienda en Huesca"

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, reconoce que en la capital oscense se necesitan más viviendas. Felipe confía en que el proyecto de las Harineras, aprobado en el último pleno, y que contempla la construcción de 1.300 viviendas sirva para aliviar la situación y para dar respuesta a esta demanda ciudadana.

No obstante Luis Felipe recuerda que el Ayuntamiento no tiene capacidad ni competencia para hacer vivienda pública. Hace más de diez años que no se construye vivienda social en Huesca. En la actualidad la única previsión a futuro está en el solar del cuartel de la Merced. Por ello, Luis Felipe, insiste en pedir al consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que saque adelante ese solar cuanto antes.

Respecto al solar de la cárcel, tras quedar desiertas dos subastas para construir en él 200 viviendas, recuerda que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios propietaria del mismo, no puede sacar suelo público a subasta por debajo del precio de tasación. Ante esta situación, indicaba que continúan manteniendo conversaciones para que promotores puedan construir en el solar