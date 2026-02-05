La lista de espera quirúrgica baja un 27% en el último año

La lista de espera quirúrgica sigue bajando en Aragón en términos interanuales. A fecha 31 de enero, había 5.481 pacientes esperando más de seis meses a ser operados.

En el último año, esa cifra se ha reducido en 2.028 personas, lo que supone un descenso del 27%, cifra superior a las previsiones del Departamento de Sanidad. Es el segundo mayor descenso desde 2012.

En los últimos doce meses destacan los descensos del 68% en Oftalmología, del 76% en Cirugía Oral y del 39% en Digestivo. En el área de Traumatología, el número de pacientes en lista de espera quirúrgica de más de 180 días desciende un 22%, lo que se traduce en 511 pacientes menos.

Por provincias, el 87% de los aragoneses que esperan entrar en el quirófano son de la provincia de Zaragoza, el 4% de Huesca y el 8% de Teruel.