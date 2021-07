CAMBIOS EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA

Lambán da un "margen de confianza" a los nuevos ministros y espera reanudar pronto la interlocución

El presidente del Gobierno aragonés asegura que se alegra de que una aragonesa ocupe el cargo de ministra y no está preocupado por su futuro político. Hasta que no se convoquen las primarias socialistas, no dirá si se presenta a la reelección.

Patricia de Blas