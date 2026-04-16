ECONOMIA

Jesús Blasco es el nuevo presidente de CEOE Teruel

El empresario Daniel Giner se sitúa al frente de Cepyme Teruel, mientras que Vicente Ariño liderará la Confederación de Autónomos.

Redacción

Teruel |

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Jesús Blasco es el nuevo presidente de CEOE Teruel | Onda Cero

El abogado turolense Jesús Blasco es el nuevo presidente de CEOE Teruel, al relevar en el cargo al empresario andorrano Juan Ciércoles.

La renovación de las tres principales organizaciones empresariales de la provincia se ha producido por consenso, tras confirmarse la presentación de listas únicas en cada una de ellas, por lo que el proceso se ha resuelto de forma directa y sin necesidad de votación.

Blasco ha indicado que "seguiremos reivindicando las ayudas al funcionamiento, además de la mejora de las infraestructuras en la provincia".

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