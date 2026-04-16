El abogado turolense Jesús Blasco es el nuevo presidente de CEOE Teruel, al relevar en el cargo al empresario andorrano Juan Ciércoles.

La renovación de las tres principales organizaciones empresariales de la provincia se ha producido por consenso, tras confirmarse la presentación de listas únicas en cada una de ellas, por lo que el proceso se ha resuelto de forma directa y sin necesidad de votación.

Blasco ha indicado que "seguiremos reivindicando las ayudas al funcionamiento, además de la mejora de las infraestructuras en la provincia".