Investigan a un conductor por conducción temeraria en Montanuy

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, ha investigado a una persona como supuesta autora de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en grave peligro la vida o integridad de otras personas. El pasado 06 de febrero, en la carretera nacional N-230 (Lleida – Vielha), en el término municipal de Montanuy, una persona que conducía una furgoneta arrendada sin conductor, realizó un adelantamiento por su carril izquierdo de forma antirreglamentaria a dos vehículos, en un tramo de visibilidad reducida y con señalización de prohibido adelantar. Mientras realizaba la maniobra, circulando por carril izquierdo en sentido contrario, se aproximaba otro vehículo, circulando éste por su carril y en el sentido que le indicaba la vía, obligando a los conductores del resto de vehículos a frenar de forma brusca, para evitar la colisión entre ambos.

Inmediatamente, uno de los conductores adelantados, puso en conocimiento al GIAT, los hechos acaecidos, aportando las imágenes grabadas desde su vehículo. Finalmente, tras las investigaciones realizadas para la averiguación del supuesto autor de los hechos, los agentes pudieron localizar e identificar al posible conductor, procediendo el pasado día 23 de febrero a su investigación por un delito contra la seguridad vial, siendo un varón de 32 años y vecino de Lleida.

El GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción de Guardia en Monzón, debiendo el investigado presentarse cuando la Autoridad Judicial lo estime conveniente. El delito de conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, tipificado en el artículo 380 del vigente Código Penal, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de uno a seis años.