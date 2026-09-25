La inflación y la inversión, claves para seguir creciendo

CEOE Aragón espera que la economía aragonesa continúe creciendo este año y el siguiente, según las previsiones del Gobierno de Aragón un 2,4% en 2026 y un 2% en 2027. Un escenario favorable que se da por la recuperación de las exportaciones principalmente en el sector de la automoción a pesar de la merma en el agroalimentario por la peste porcina africana. Así lo ha analizado la Comisión de Coyuntura Económica, que ha contado con la presencia de la consejera de Economía, Eva Valle.

Sin embargo, para poder aprovechar ese impulso y seguir creciendo, se debe controlar la inflación y mejorar en las importaciones, que han descendido en sectores importantes como los bienes de equipo.

También es esencial impulsar la actividad y la inversión, que ha descendido conforme al año pasado ligado al aumento de los costes energéticos, laborales, logísticos y de las materias primas.

Además, se debe trabajar en las políticas educativas incidiendo en la Formación Profesional para paliar la falta de personal, aunque es esencial encontrar profesores que puedan impartir las materias.

El presidente de la Comisión, Félix Longás, insiste en que se debe trabajar en resolver esas incertidumbres para “ir a mejor” y también ve necesario ser capaces de “concretar y definir” las inversiones que están llegando a Aragón.