Huesca contará con el único máster en España especializado en restauración de pintura mural

LEER MÁS La ESCYRA pondrá en valor la pinacoteca del Ayuntamiento de Huesca

La ESCYRA, Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón, pondrá en marcha en el curso 2026-2027 el Máster en Sistemas Avanzados en Conservación y Restauración de Pintura Mural, una titulación oficial de enseñanzas artísticas superiores especializada en la intervención técnica y científica sobre pintura mural histórica y contemporánea.

El programa está financiado y sostenido por el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca, dentro de su apuesta institucional por una formación superior altamente especializada y vinculada al patrimonio cultural. El máster tendrá un carácter eminentemente práctico y territorial. De hecho, todas las obras que serán objeto de estudio, análisis e intervención se encuentran ubicadas en la provincia de Huesca.

Entre los conjuntos pictóricos incluidos en el programa destacan la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, con su sobresaliente ciclo de pintura mural barroca; la Ermita de los Dolores, un ejemplo de pintura mural medieval; o el arte mural urbano contemporáneo de la localidad de Grañén.

El máster se implanta en el marco de la normativa de Enseñanzas Superiores no Universitarias y es equivalente, a todos los efectos, a un máster universitario. Para su puesta en marcha, se firmará próximamente un convenio con la DPH. El objetivo es elevar las enseñanzas al nivel MECES 3, proporcionar herramientas y un marco formativo alineado con los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior y dotar a Huesca de estructuras educativas que fomenten una formación de calidad y contribuyan al arraigo territorial.