La guerra afecta a las materias primas y dispara el gasóleo agrícola

La escala bélica continúa en Oriente Medio y desde CEOE Aragón advierten que los efectos ya son inmediatos para los empresarios. El conflicto ha alterado la estabilidad de los mercados y ya se traslada al precio de las materias primas y a los carburantes. También temen efectos inflacionarios y en el ámbito laboral.

Su presidente, Benito Tesier, asegura que están realizando un seguimiento diario y apuesta por permanecer en el marco europeo para evitar efectos mayores. Confía en la resiliencia y la toma de decisiones de los empresarios, que ya se han enfrentado a escenarios similares.

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DENUNCIAN UNA SUBIDA DESPROPORCIONADA DEL GASÓLEO AGRÍCOLA

Además, las organizaciones agrarias están denunciando que los operadores petrolíferos están disparando los precios del gasóleo agrícola de forma desmesurada a raíz de la guerra de Irán. UPA indica que se ha elevado un 100% en una semana, lo que supone más de 40 céntimos el litro, alcanzando valores similares a los del inicio del conflicto en Ucrania.

También preocupa la subida de fertilizantes y que pueda haber una falta de suministro. Su secretario general en Aragón, José Manuel Roche, considera que se está especulando con el gasóleo de forma injustificada y pide al Gobierno que actúe para evitar estas prácticas y topar el precio, para que siempre sea inferior a los costes de producción.