El Gobierno de Aragón, pendiente de las entregas a cuenta para preparar el presupuesto

En agosto se espera que se empiecen a recibir las cantidades actualizadas. Pero el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, muestra dudas sobre si Aragón se beneficiará del 8% de aumento general anunciado por el Ministerio. Esa subida se traduciría en un aumento de unos 450-500 millones.

El próximo año, Aragón tendrá un escaso margen de déficit de sólo un 0,1% y el incremento del gasto se limitará al 4%. Bermúdez de Castro cree que se deberían autorizar porcentajes mayores para asumir sin problemas por ejemplo la subida del 4,5% del suelo de los funcionarios y la prestación de los servicios. En base a esos condicionantes se preparará el presupuesto. De momento, los distintos departamentos están haciendo sus “cartas a los Reyes Magos”.

Rutas escolares

Así lo ha dicho el consejero en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, en el que el ejecutivo ha autorizado sacar a licitación el transporte escolar en la provincia de Teruel para el próximo curso 2026-2027 por un importe de más de 2 millones de euros. El objetivo es reorganizar las líneas y corregir los problemas que provocaron que algunas de ellas quedasen desiertas, facilitando la concurrencia de pequeñas empresas, incluidos taxistas.

Entre otros, también se ha dado luz verde a la implantación del grado en Traducción y Tecnologías del Lenguaje Aplicadas de la USJ con 40 plazas.