Fernando Sabés denuncia el “desprecio” del PP hacia los miles de manifestantes de la escuela pública

El secretario general del PSOE de Huesca, Fernando Sabés, denuncia el “desprecio” de la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y del Partido Popular de Aragón hacia los manifestantes que estos días han salido a la calle en defensa de la escuela pública. Sabés ha criticado las palabras de Orduna sobre quienes llevan la camiseta verde, después de que la alcaldesa afirmara que “son los suyos”, en referencia al PSOE y los partidos de izquierdas, y que “solo salen cuando gobierna el PP”.

El secretario general ha afirmado que desde el PP “se encuentran mucho más cómodos con los de verde de Vox” que cuando ven en la calle a “cientos y miles de personas que defienden la educación pública de calidad”. El secretario general del PSOE de Huesca ha defendido que la educación pública “nos iguala a todos” y ha acusado al Gobierno de Aragón de Jorge Azcón de impulsar “el planteamiento de la privatización” y de la concertación del Bachillerato para “ofrecer el negocio de la educación a sus amigos, a los de siempre”.

El PSOE de Huesca ha reclamado al Gobierno de Aragón que reconsidere “de forma inmediata” la decisión de concertar el Bachillerato. Sabés ha subrayado que no lo pide solo el Partido Socialista, sino que “lo están diciendo las familias”, “los maestros, las maestras”, “los sindicatos” y también partidos políticos como el PSOE. “Estamos en contra, de forma muy clara, contra aquellos que pretenden hacer negocio con la educación de todos, con la educación pública de calidad”, ha dicho Sabés. El secretario general del PSOE de Huesca ha advertido de que esta política forma parte del “modo de trabajar” del Gobierno de Aragón, al que ha acusado de avanzar en privatizaciones también en la sanidad y la vivienda. “Esperemos que sí que atiendan a la ciudadanía, que escuchen y que no la desprecien”, ha concluido Sabés desde Huesca, donde ha estado con la secretaria de organización del PSOE altoaragonés, Elena Casaus, y el concejal socialista del Ayuntamiento de Huesca, José María Romance