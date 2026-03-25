La familia desalojada en Fonz por un deslizamiento ya puede volver a su casa

LEER MÁS La Diputación de Huesca destina 1'7 millones de euros a mejorar carreteras afectadas por las lluvias

La Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Fonz han finalizado ya la actuación de emergencia destinada a estabilizar y contener el deslizamiento de un talud en la calle San José provocado por las lluvias. La Diputación ha invertido en torno a 120.000 euros en estos trabajos. La colaboración institucional ha permitido solucionar este problema en poco más de un mes y la familia desalojada de su vivienda, formada por tres personas, podrán volver a su hogar de forma inmediata. Durante estas semanas han estado realojados en el albergue municipal de La Sabina.

Fue el propio ayuntamiento quien, el pasado 17 de febrero, solicitó la intervención de la DPH ante el grave desprendimiento. Los trabajos comenzaron rápidamente procediendo primero a la retirada del material desprendido y de todos los elementos que habían quedado inestables. Después, se perfiló el talud para su posterior consolidación con bulonado, hormigón gunitado, anclajes y malla electrosoldada. Los trabajos han terminado con la instalación de los mechinales de drenaje y la limpieza de la parcela.

Con esta intervención, la DPH vuelve a poner de manifiesto su compromiso con los municipios de la provincia, especialmente en circunstancias sobrevenidas que exigen una actuación rápida y coordinada entre administraciones para garantizar la seguridad de la población y recuperar la normalidad cuanto antes.