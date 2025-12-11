La Escuela Aragonesa de Karting abrirá la próxima primavera

La Escuela Aragonesa de Karting se ha presentado hoy en el circuito de Motorland con el objetivo de fomentar el desarrollo de jóvenes pilotos en la comunidad autónoma.

El proyecto arrancará la próxima primavera y el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, Temís López, ha explicado que en lo que respecta a su funcionamiento "planteamos un programa de cinco días repartidos durante cinco meses, en los que 20 alumnos de entre 8 y 15 años podrán formarse como pilotos de competición".

La escuela cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón y Motorland, que dotarán a los alumnos con unas becas para que la formación completa no pase de los 1.500 euros por curso.