Empieza la construcción de la nueva rotonda para evitar atascos en el cruce de Aínsa

Esta semana han comenzado las obras de construcción de la nueva rotonda en el cruce de carreteras de Aínsa, una intervención largamente reivindicada que se espera permita mejorar la circulación y la seguridad en el punto de mayor intensidad de tráfico del municipio. El ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe invertirá un total de 158.510 euros, contando además con el apoyo económico de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La empresa adjudicataria ha sido la grausina Construcciones Loste S.L.

La intersección conecta la carretera nacional N-260, que atraviesa Aínsa de este a oeste, con la autonómica A-138, que discurre de norte a sur. Actualmente el tráfico se regula mediante señales de Stop, un sistema que dificulta la fluidez de la circulación y provoca retenciones puntuales durante los meses de verano. En ese sentido, el concejal de urbanismo Pep Gracia ha mostrado su satisfacción por el inicio de los trabajos. “Estamos muy contentos de que por fin se ponga en marcha una obra que llevamos muchos años reclamando y que consideramos fundamental para Aínsa. Esta rotonda permitirá ordenar mejor el tráfico y supondrá un plus en la seguridad de conductores y peatones”.

El concejal también incide en la importancia de esta vía, que conecta Aínsa con Sabiñánigo, Barbastro, Francia y la comarca de la Ribagorza, “siendo una zona de paso no solo de vecinos y turistas, sino de personas que trabajan a menudo cruzando nuestro territorio. La A-138 es, por otro lado, una carretera internacional, ya que nos conecta con centro Europa a través del túnel de Bielsa. Esta intervención, sin duda, facilitará el día a día a muchas personas”.

La actuación contempla la modificación de las aceras y bordillos existentes para adaptar el espacio a la nueva configuración del cruce, así como la renovación de pavimentos, la adecuación de pasos peatonales y la mejora de la accesibilidad mediante rebajes y otras soluciones adaptadas. También se intervendrá en los sistemas de drenaje y se repondrán los servicios urbanos que puedan resultar afectados. Además de resolver los problemas actuales de circulación, la nueva glorieta se ha proyectado teniendo en cuenta el futuro desarrollo urbanístico de la zona, con el objetivo de facilitar unas maniobras más ordenadas y seguras.

Gracia adelanta que las obras se alargarán hasta Semana Santa. “Somos conscientes de las molestias y alteraciones puntuales que pueden darse, por lo que pedimos comprensión y paciencia. Estamos convencidos de que el resultado supondrá una mejora muy importante para la movilidad de Aínsa y de Sobrarbe y para la calidad de vida de todas las personas que vivimos aquí”.