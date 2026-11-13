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La Diputación de Teruel tendrá un presupuesto de 102,4 millones en 2027

La Diputación Provincial de Teruel ha presentado un presupuesto de 102,4 millones de euros para 2027, con 15,7 millones para carreteras como principal partida

Redacción

Teruel |

La Diputación de Teruel tendrá un presupuesto de 102,4 millones en 2027
La Diputación de Teruel tendrá un presupuesto de 102,4 millones en 2027 | Onda Cero Teruel

La Diputación de Teruel ha presentado un presupuesto de 102,4 millones de euros para 2027, un 1,37% más que el año anterior.

Las cuentas destinan 15,7 millones a carreteras, mantienen 10 millones para el Plan de Obras y Servicios y elevan a 8 millones el Plan de Concertación.

Además, reservan 4,2 millones para caminos rurales, 2 millones de euros para el Plan de Empleo, 1,1 millones para la adquisición de vehículos para Bomberos, un millón para ayudas a los ayuntamientos en materia de vivienda, 900.000 euros para actuaciones de anillos forestales, 500000 para obras en centros docentes y escuelas infantiles y 400.000 euros para ayudas a autónomos.

El presupuesto prevé también una reducción de la deuda de la institución durante el conjunto de la legislatura.

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