La Diputación de Teruel tendrá un presupuesto de 102,4 millones en 2027

La Diputación de Teruel ha presentado un presupuesto de 102,4 millones de euros para 2027, un 1,37% más que el año anterior.

Las cuentas destinan 15,7 millones a carreteras, mantienen 10 millones para el Plan de Obras y Servicios y elevan a 8 millones el Plan de Concertación.

Además, reservan 4,2 millones para caminos rurales, 2 millones de euros para el Plan de Empleo, 1,1 millones para la adquisición de vehículos para Bomberos, un millón para ayudas a los ayuntamientos en materia de vivienda, 900.000 euros para actuaciones de anillos forestales, 500000 para obras en centros docentes y escuelas infantiles y 400.000 euros para ayudas a autónomos.

El presupuesto prevé también una reducción de la deuda de la institución durante el conjunto de la legislatura.