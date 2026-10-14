La Diputación de Huesca mejora el acceso a la Selva de Oza

La Diputación Provincial de Huesca ha comenzado esta semana las obras de mejora de la carretera HU-V-2131 que une Siresa y la Selva de Oza. Los trabajos, que se prologarán hasta el 27 de octubre, contemplan el reasfaltado de 6 kilómetros de esta carretera (entre Siresa y la Casa Forestal de la Selva de Oza).

Se trata de una actuación necesaria desde que, en agosto de 2024, una DANA dejó lluvias torrenciales que provocaron la obstrucción de parte del sistema de drenaje de esta carretera y, como consecuencia, la deformación generalizada del firme en todo el tramo. La actuación prevista por la DPH va a mejorar el sistema de drenaje (limpieza de márgenes y cunetas, reperfilado de cunetas y taludes y ejecución de cuneta revestida en los puntos de mayor pendiente) para proceder después al reasfaltado de todo el tramo.

Los trabajos cuentan con una inversión de 625.000 euros financiados al 50% por la Diputación y el Ministerio de Política Territorial a través del programa AURA, destinado a recuperar infraestructuras dañadas por los episodios meteorológicos adversos registrados en 2024. Estas obras, que ejecuta la empresa VIALEX, van a producir restricciones al tráfico todos estos días entre las 8 y las 19 horas, con una ventana de paso entre las 13’30 y las 14 horas.