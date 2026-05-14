Detenidos por comprar y facilitar a menores de Jaca un vapeador que contenía THC

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jaca a los responsables de comprar y facilitar un vapeador THC a menores. Los hechos tuvieron lugar el día 6 de mayo, por la mañana, en un centro docente de Jaca. Los servicios médicos y policiales fueron alertados por el propio centro en el que cuatro menores, de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, habían presentado nauseas, convulsiones e incluso pérdidas de conciencia, habiendo manifestado haber inhalado de un vapeador mientras se encontraban en el horario de recreo. Dos de los menores fueron atendidos en el lugar por los indicativos sanitarios, y otros dos precisaron ser trasladados al hospital.

Los agentes iniciaron una investigación, averiguando que dichos menores habían inhalado de un vapeador que contenía THC, significándose que algunos de los menores intoxicados manifestaron ser desconocedores de esta circunstancia y que pensaban que estaban consumiendo un vapeador con un sabor convencional.

Los investigadores averiguaron que dicho vapeador había sido facilitado por otro menor y que el mismo había sido comprado a través de internet por otro segundo menor. Ambos fueron detenidos como autores de un delito contra la salud pública.