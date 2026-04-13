El PP denuncia la paralización de la variante de Sabiñánigo

LEER MÁS El PP pide explicaciones por los retrasos y el sobrecoste de la variante de Sabiñánigo

El presidente provincial del Partido Popular de Huesca, Gerardo Oliván, denuncia la situación de paralización que continúa afectando a las obras de la variante de Sabiñánigo y las consecuencias que esta situación sigue provocando en la movilidad, la actividad económica y la vida diaria de los vecinos.

Durante su visita a la capital serrablesa, Oliván ha advertido de que las obras permanecen detenidas y que el problema de las retenciones y las afecciones al tráfico continúa siendo una realidad diaria, con especial incidencia en fines de semana y periodos de mayor afluencia hacia el Pirineo. “El Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando la espalda a la provincia de Huesca. Mientras los oscenses soportan atascos, retrasos y pérdidas económicas, el Ministerio mantiene paralizadas unas obras imprescindibles sin ofrecer explicaciones ni un calendario claro”, ha señalado.

El dirigente popular ha subrayado que la situación no solo afecta a los vecinos de Sabiñánigo, sino que tiene un impacto directo sobre la economía del conjunto del Alto Aragón, especialmente en sectores clave como el turismo, el comercio y el transporte. “La variante de Sabiñánigo es una infraestructura estratégica para el desarrollo del Pirineo y de toda la provincia. Cada día que pasa sin avances supone un perjuicio económico real para empresas, autónomos y trabajadores”, ha afirmado.

Oliván ha criticado además la actitud del Ejecutivo central, al que acusa de priorizar intereses políticos internos frente a las necesidades del territorio. Para el presidente provincial del PP, “resulta especialmente grave que, mientras Pedro Sánchez envía a Pilar Alegría a Aragón para purgar a quienes discrepan dentro de su propio partido, la provincia de Huesca sigue sin respuestas y sin soluciones ante problemas que llevan años enquistados”.

Desde el Partido Popular de Huesca han reclamado al Ministerio de Transportes la reanudación inmediata de los trabajos y la presentación urgente de un calendario detallado que permita conocer los plazos reales de ejecución y finalización de la infraestructura. Asimismo, la formación ha reiterado que continuará exigiendo explicaciones en todas las instituciones y ha advertido de que mantendrá la presión política hasta que la variante de Sabiñánigo deje de ser un símbolo de retrasos y pase a convertirse en una realidad al servicio de los ciudadanos. “El Alto Aragón no puede seguir esperando. La provincia merece respeto, inversiones y compromisos cumplidos”, ha concluido Oliván.