¿Cuánto se gastan los aragoneses en las comuniones?

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El mes de mayo era tradicionalmente el mes de las comuniones, pero desde finales de marzo ya se están celebrando en diferentes puntos de Aragón. Organizar un evento como este, es en algunos casos, casi como organizar una mini boda. Según calcula la Unión de Consumidores de Aragón, una comunión en Aragón puede costar entre 2.300 y 5.000 euros. Los viajes que se han convertido en ya en el regalo clásico a parques temáticos como Eurodisney o PortAventura es lo que más se ha incrementado en este año, siendo el mayor desembolso. Por ejemplo, en Disneyland Paris, 3 noches en alojamiento y desayuno con entradas para dos adultos y dos menores, puede estar entre los 1.870 y 3.250 euros, si es Port Aventura puede bajar a entre 872 y 1.500 euros.

El vestido o traje puede oscilar entre los 200 y 700 euros. Precios a los que hay que sumar los complementos como los zapatos (entre 40 y 95 euros), chaquetas en el caso de las chicas (entre 30 y 45 euros) o diademas, entre 15 y 40 euros. La peluquería puede representar hasta 100 euros y el fotógrafo puede costar en torno a los 400 euros, según la UCA. Estos son los principales gastos, pero luego está la celebración en el que se suma detalles, regalos, ambientación y restaurante.

Desde Eventos El Cobertizo en Huesca, Salvador Alagón, explica cómo las comuniones han cambiado mucho en los últimos años, “hace una década eran mucho más sencillas, se miraba el menú y la puesta en escena era muy light, la gente disfrutaba de la comida y había algo de música o animación”, algo que ha cambiado “encaminado a la personalización del evento”.

La aparición de las redes sociales ha ayudado a que cada vez se hagan más cosas en las comuniones, desde los photocalls hasta el Candy Bar. “Hemos llegado a tener ocho comuniones en un salón y había ocho modelos y decoraciones diferentes. Cada uno con las ideas que han visto en Internet y que han querido hacer para sus hijos”, asegura Alagón, quien añade que las redes sociales se han convertido en todo un escaparate.

En esa evolución de los eventos, desde Eventos El Cobertizo han ido ideando nuevas fórmulas, sobre todo a la hora de hablar de entretenimiento y ya ofrecen packs en los que, además de monitores, han incluido circuitos de cars eléctricos, gymkhanas e incluso en una ocasión pusieron un toro mecánico.