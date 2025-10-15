La Comisaría de Huesca precisa 30 efectivos más

LEER MÁS La Policía Nacional destaca que Huesca sigue siendo una de las ciudades más seguras

La Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Huesca plantea un aumento de 32 efectivos en la plantilla de la capital oscense. Una propuesta que apoyan desde el sindicato JUPOL que considera indispensable adecuar los recursos humanos a la creciente carga de trabajo y nuevas necesidades de la comisaría.

Y es que al crecimiento poblacional de Huesca se suma el aumento de las infracciones administrativas, del número de detenidos, cercano ya a 700 al año, y de las denuncias, que se sitúan en torno a 180 mensuales. El estudio elaborado por la Secretaría de la Comisaría Provincial y firmado por el comisario jefe provincial, Luis Fernando Ascaso, propone la incorporación de 2 inspectores, 2 subinspectores, 4 oficiales de policía y 24 policías nacionales. El portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez reclama además un Grupo Operativo de Respuesta para la ciudad.

El sindicato ha instado al subdelegado del Gobierno en Huesca "a implicarse activamente en la defensa de esta solicitud y a presionar para que el aumento de plantilla sea incluido en los próximos Presupuestos Generales del Estado garantizando así una respuesta adecuada a las necesidades de seguridad ciudadana en la provincia".