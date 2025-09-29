La Policía Nacional destaca que Huesca sigue siendo una de las ciudades más seguras

LEER MÁS Desmantelan la mayor plantación indoor de marihuana de Huesca en una nave del Monzú

Huesca se mantiene como una de las capitales de provincia con unos niveles de seguridad más elevados de España. Así lo ha señalado el comisario provincial de Huesca, Luis Fernando Ascaso, en su discurso, con motivo de la celebración de la festividad de los Santos ángeles Custodios.

Ascaso también señalaba que, no obstante en los últimos doce meses la delincuencia a nivel estadístico en la ciudad ha aumentado un 11,4%. Unos datos que se deben al incremento de los delitos telemáticos en un 28,2%; los relacionados con la violencia de género, con una subida del 15,1%, habiendo alcanzado la cifra de 169 denuncias por violencia de género; los delitos leves de hurto en establecimientos comerciales sobre todo, los delitos leves de lesiones generados, en gran parte, por peleas de menores de edad y los delitos relacionados con ala ocupación de inmuebles. La tasa de criminalidad es de 41 delitos por cada 1.000 habitantes.

El comisario también ha apuntado que la multireincidencia delictiva es el principal problema para erradicar la delincuencia, pese a ello en Huesca se resuelven casi la mitad de los hechos denunciados.

Por contra, en los últimos 12 meses han descendido otras actividades delictivas, como robos en viviendas y robos con violencia e intimidación, que tanto preocupan a los ciudadanos. En su intervención, ha hecho una mención espacial a los delitos de agresión sexual con penetración, ya que en los últimos 12 meses, se han presentado en al comisaría de Huesca 10 denuncias y todas ellas ya están esclarecidas y sus autores puestos ha disposición judicial.

El comisario cree conveniente que conforme las Policías Locales de Huesca y Jaca vayan aumentando sus capacidades, estas deberían aumentar su participación en la protección de las las víctimas de género.

Tras analizar las actividades delictivas y las actuaciones en las que ha tenido que intervenir la Policía Nacional, el comisario ha concluido que el delincuente común se pasa a la ciber esfera y que en nuestra provincia trata de irrumpir el crimen organizado y la delincuencia violenta.

Por otra parte, el comisario ha apuntado que la transformación de la ciudad en cuanto a población, ya que se prevé que en poco tiempo se alcancen los 60.000 habitantes; crecimiento económico y nuevos planes urbanísticos, entre otros, plantea nuevos retos desde el punto de vista policial. Un incremento en población que también lo experimenta la ciudad de Jaca, donde se mantiene le nivel de seguridad más alto de las ciudades de Aragón. Ante esta nueva realidad, la policía sigue teniendo como objetivo prioritario actuar con la máxima celeridad, con un tiempo de respuesta de unos 3 minutos, tanto en Huesca como en Jaca.

La Policía Nacional de Huesca ha celebrado esta mañana en la capital oscense los actos del día de la Policía con motivo de la festividad de los Santos ángeles Custodios, patronos del cuerpo. La jornada ha dado comienzo a las 11 horas con una misa en memoria de los fallecidos del Cuerpo y a continuación en la plaza López Allué han tenido lugar los actos institucionales con la entrega de las medallas al mérito policial así como placas de reconocimiento a policías nacionales jubilados y diplomas a personas o empresas colaboradoras con las funciones de la institución, entre ellas nuestra emisora Onda Cero Huesca, por el programa de divulgación sobre seguridad que se emite de manera quincenal los lunes en Más de Uno Huesca.

Las redactoras de Onda Cero, Patricia Laliena y Marga Gabarre, han recibido su diploma de manos del comisario provincial. | Onda Cero Huesca

Por su parte, el subdelegado de gobierno en Huesca, Carlos Campo, ha destacado que la Policía Nacional garantiza con la máxima profesionalidad y eficacia la seguridad y los derechos constitucionales en la provincia de Huesca y que además lo hace desde el compromiso, la templanza, la cercanía, la empatía y la colaboración. Una trabajo que se desarrolla, ha significado, en colaboración también con otras fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia.

El subdelegado ha destacado varias actuaciones de la Policía Nacional en este 2025, como el desmantelamiento de la mayor plantación Indoor de marihuana detectada en la provincia, los controles fronterizo en Canfranc, el combate a la ciberdelinciencia, la ayuda a la gente mayor, la resolución al atraco en un estanco, el buen ambiente de las fiestas de San Lorenzo, entre otros. Su deseo, según ha expresado, que la violencia machista sea algo erradicado y que se recuerde la contribución de la Policía Nacional.