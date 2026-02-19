Che y Moche recupera el montaje de Metrópolis 20 años después

La primera adaptación teatral que se montó en Zaragoza de la obra de Fritz Lang fue en 1997. Diez años después, aprovechando los 90 años del estreno de la película cumbre del expresionismo alemán, Joaquín Murillo dirigió una nueva versión que se estrenó en el Teatro Principal. "Empezamos en el 2025 con este proceso, que está siendo largo, para cristalizar el proyecto al año que viene, dentro del marco de las posibles celebraciones que se puedan hacer en 2027", ha explicado Joaquín Murillo.

La puesta en escena es una oportunidad para poner sobre el escenario el talento local, ya que el elenco sale de las escuelas artísticas municipales: los actores Javier Zapater, Sandra Recamal, Mery Luz Moya, Ana Arguilé y Miguel Pardillo. También actúan 13 bailarines del Conservatorio Profesional de Danza; y la música en directo corre a cargo de la Academia para la Nueva Música del Conservatorio Superior de Música de Aragón.

Metrópolis propone distopía futurista en la que una élite de la sociedad conocida como dirigentes vive en grandes rascacielos mientras trabajadores esclavizados sostienen la ciudad bajo tierra. En ese contexto, es clave la figura de Freder, hijo de uno de los dirigentes. Freder se enamora de María, una líder obrera junto a la cuál trata de mediar para evitar la rebelión que podría provocar un robot.