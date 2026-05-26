EDUCACIÓN

Casi 300 alumnos turolenses aprenden a emprender

Escolares de 5º y 6º de Primaria de ocho colegios han creado 13 cooperativas durante este curso

Redacción

Teruel |

Casi 300 alumnos turolenses aprender a emprender
Casi 300 alumnos turolenses aprender a emprender | Fundación Ibercaja

Casi 300 alumnos de 5º y 6º de Primaria de ocho colegios de la provincia de Teruel han participado este martes en el Mercado de Cooperativas Escolares celebrado en la Plaza de San Juan, donde han puesto a la venta los productos artesanales que han creado durante el curso.

La iniciativa permite al alumnado crear y gestionar su propia cooperativa, desde los primeros pasos de constitución hasta la venta del producto.

Con esta actividad se ha clausurado la XVI edición del programa “Aprendiendo a emprender”, impulsado por Fundación Ibercaja.

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