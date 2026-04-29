La Casa del Prior de La Cartuja se convierte en albergue para peregrinos

El monasterio de la Inmaculada Concepción de La Cartuja se comenzó a construir en el siglo XVII. Está formado por dos edificios contiguos independientes que en 1835, con motivo de la desamortización de Mendizábal, pasó a ser de propiedad privada y a tener un uso civil frente al religioso para el cual estaban pensados. En este caso, como recuerda el alcalde de La Cartuja, José Mª Lasaosa, la celda del Prior comenzó a albergar a familias de colonos y nuevos campesinos que en el siglo XX fueron a la zona a trabajar las tierras. Con el paso de los años, este edificio se fue quedando vacío y se fue abandonando, entrando en declive.

En los últimos 25 años, el edificio tuvo una serie de intervenciones por parte de los diferentes gobiernos de la ciudad de Zaragoza y de la Diputación Provincial de Zaragoza hasta que “hace unos tres años, a través de fondos europeos y financiación propia, transforma el edificio de acuerdo con una propuesta de La Cartuja para que se destinara a albergue de peregrinos, salas y talleres para asociaciones del barrio”, asegura Lasaosa.

El alcalde de La Cartuja recuerda que se aprovechó una convocatoria que “quería poner en valor el medio rural, se fomenta y se impulsa el Camino de Santiago, precisamente La Cartuja se encuentra en el conocido como Camino del Ebro, que queremos impulsar”. Esta propuesta fue la tercera seleccionada de las 453 que se presentaron a nivel nacional, con el objetivo de que “haya un albergue municipal dentro de Zaragoza, dentro del Camino de Santiago, donde el peregrino va a poder pasear y va a poder entrar a la iglesia, donde rezaron y pasearon los monjes cartujos, y además va a poder tener contacto en la celda del Prior, que precisamente allí se durmieron los monjes en su momento”.

Con este albergue de la Celda del Prior se pone en funcionamiento un equipamiento que no existía en la ciudad de Zaragoza como es un albergue de peregrinos. Se ha realizado una inversión de 1,5 millones de euros, de los que 562.875 euros forman parte de la financiación europea Next Generation a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos.