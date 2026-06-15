Los bomberos siguen trabajando en la extinción de un incendio en el PTR

Si cambia la dirección del viento, el humo podría afectar a algunas zonas de la ciudad. Por eso, desde el Ayuntamiento recomiendan cerrar las ventanas, aunque insisten en que no hay riesgo para la salud. Los vecinos se sorprendían esta mañana por la densa columna de humo que salía del incendio.

El jefe de Bomberos, Enrique Mur, ha explicado que las llamas están afectando a metales compactados de vehículos y electrodomésticos, lo que dificulta su extinción, aunque no hay riesgo de propagación a otras instalaciones del polígono.

Según informan desde el Ayuntamiento, en la zona se han desplazado 21 bomberos, una bomba urbana ligera, una nodriza, una pesada, tres tanques nodrizas, una bomba urbana pesada y una ambulancia.