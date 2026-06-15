Zaragoza

Los bomberos siguen trabajando en la extinción de un incendio en el PTR

En Zaragoza, los Bomberos siguen trabajando en la extinción del incendio declarado esta madrugada en el Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano. Está ya perimetrado, pero los trabajos continuarán posiblemente hasta mañana.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Los bomberos siguen trabajando en la extinción de un incendio en el PTR
Los bomberos siguen trabajando en la extinción de un incendio en el PTR | Ayuntamiento de Zaragoza

Si cambia la dirección del viento, el humo podría afectar a algunas zonas de la ciudad. Por eso, desde el Ayuntamiento recomiendan cerrar las ventanas, aunque insisten en que no hay riesgo para la salud. Los vecinos se sorprendían esta mañana por la densa columna de humo que salía del incendio.

El jefe de Bomberos, Enrique Mur, ha explicado que las llamas están afectando a metales compactados de vehículos y electrodomésticos, lo que dificulta su extinción, aunque no hay riesgo de propagación a otras instalaciones del polígono.

Según informan desde el Ayuntamiento, en la zona se han desplazado 21 bomberos, una bomba urbana ligera, una nodriza, una pesada, tres tanques nodrizas, una bomba urbana pesada y una ambulancia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer