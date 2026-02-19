Baja el consumo de vapers y alcohol entre los adolescentes aragoneses

Según el informe bienal Estudes, el 57% de los estudiantes aragoneses de entre 14 y 18 años han consumido alcohol en el último mes, mientras que el 19% afirma haber fumado algún cigarrillo. Ese porcentaje aumenta al 24% en el caso de los vapeadores, que ganan terreno al tabaquismo tradicional entre los jóvenes pese a que también baja su consumo respecto a 2023. Lo mismo sucede con las bebidas energéticas, que toman asiduamente el 37% de los encuestados.

Este estudio impulsado por el Ministerio y luego territorializado permite hacer cambios y orientar programas de prevención. Desde el departamento de Salud Pública del Gobierno de Aragón valoran positivamente los resultados de 2025 porque se registran descensos en los consumos de casi todas las sustancias adictivas. Algo que atribuyen a que ha aumentado la percepción de riesgo entre los chicos, algo importante de cara a cambiar tendencias.

Del informe se desprende que sólo ha repuntado entre los jóvenes el consumo de cocaína, aunque sigue siendo residual. El porcentaje de chicos que la han probado ha subido del 2,7 al 3,4%. A falta de analizar las causas, podría deberse a un aumento de la oferta en ciudades intermedias. El número de personas que prueban el cannabis se reduce un poco pero también aumenta del 14,6 al 20,2% el porcentaje de "consumidores problemáticos".

En el lado negativo, los encuestados reconocen que tienen muy fácil el acceso a sustancias prohibidas para los menores. Especialmente el alcohol. Por eso, la jefa de Servicio de Prevención y Programas de Salud Pública, Pilar Clavería, aboga por hacer cumplir la ley y por sensibilizar sobre este asunto a sectores implicados.

En cuanto a las adicciones comportamentales y tecnológicas, el número de estudiantes que juegan online con dinero se mantiene en cerca de un 11%, aunque los casos graves aumentan del 4 al 4,5%. Lo mismo sucede con el juego presencial en locales de apuestas. El porcentaje de chicos que lo han probado en el último año crece del 21,6 al 25,1%.

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, reconoce que es un problema que es necesario abordar debido a que detrás de los casos graves hay “dramas familiares” y comportamientos que afectan al futuro de los jóvenes de forma crucial. Como otros informes, Estudes también advierte del uso abusivo o negativo de las pantallas. El 20% de los encuestados pasa más horas de las recomendadas utilizando internet.

Gayán ha recordado que para superar estas adicciones es necesario seguir unas fases. “Conocimiento, luego percepción de riesgo, actitud y comportamiento. No se puede cambiar el comportamiento sin trabajar las fases anteriores”.

Cabe mencionar que para este informe se han hecho en Aragón 55.000 encuestas entre otros tantos estudiantes de ESO, Bachillerato o FP.