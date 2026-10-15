Arrancan los Sábados Negros con una concentración junto a la estación de Poleñino

Tras los Martes Negros, este fin de semana llega el primer Sábado Negro. De este modo la movilización pasa a ser de carácter provincial. Sus convocantes piden actuaciones urgentes en distintas vías secundarias para evitar que quieres las recorren a diario tengan que enfrentarse a baches, a un firme deteriorado y a una seguridad insuficiente.

Diversas plataformas y movimientos sociales por unas carreteras dignas convocan este sábado a mediodía, una concentración junto al paso a nivel de la A-1223, en el tramo entre Alberuela de Tubo, Sodeto y la estación de Poleñino. Reclaman el reasfaltado urgente de la vía mientras se redacta el proyecto para su intervención integral y su inclusión en el plan de inversiones, tal y como explicaba Pedro Loscertales, presidente de la Comarca de los Monegros.

Esta misma semana, la Plataforma Martes Negros también exigía la inclusión en el "Plan de Actuaciones Preferentes" del tramo pendiente de la A-131 entre Monflorite y Huerto.

Los convocantes mantendrán las movilizaciones cada mes hasta que haya compromisos concretos y soluciones.