Arranca la urbanización de la parcela para la construcción de la plataforma de Cabrero e Hijos

Huesca incrementa su parque de suelo industrial con el inicio las obras de urbanización la parcela del Polígono de la Magantina, donde la empresa Cabrero e Hijos desarrollará su nueva plataforma logística. La Junta de compensación del área de planeamiento APE 03-01 de Huesca, ha iniciado hoy los trabajos de urbanización de este nuevo ámbito de desarrollo industrial de la ciudad. Las obras cuentan con un presupuesto de ejecución de algo más de un millón setecientos mil euros y un plazo estimado de 16 meses.

Unos terrenos, situados en el Polígono Industrial de La Magantina, que van a permitir a la empresa oscense Cabrero e Hijos desarrollar su nueva plataforma logística, en una parcela de 20.000 metros cuadrados, de los que se van a construir 13.000. La empresa cuenta con cuatro naves dispersas en este mismo polígono, que ahora se unificarán en estas nuevas instalaciones. “La sala de despiece, el almacén de frutas y verduras, el almacén de seco, el refrigerado y las oficinas se trasladarán a esta nueva Plataforma”, ha indicado Agustín Cabrero, vicepresidente de la Junta de Compensación y adjunto a la gerencia de Cabrero e Hijos.

La nueva plataforma logística forma parte de su programa de expansión. Por el momento, la previsión es incrementar unos 20 empleados más, aunque la plantilla se irá ampliando en función de la demanda. Dicha unificación y ampliación de actividad permitirá a la empresa "ganar en eficiencia", ha señalado Cabrero.

En la inauguración de este desarrollo de suelo industrial de Huesca, la alcaldesa Lorena Orduna ha destacado del total de 60.000 metros cuadrados que se han empezado a urbanizar en el Polígono La Magantina, la superficie que ha quedado reservada para Cabrero e Hijos es de 36.000 metros cuadrados.. El resto queda a disposición de empresas interesadas.

En la actualidad, Huesca cuenta otros 90.000 metros cuadrados de suelo construido para la instalación de empresas. Dependiendo de la tipología de las empresas interesadas se les facilitan unos suelos u otros. Según Orduna, “a corto o largo plazo existía el riesgo de que la ciudad estuviera tensionada por la falta de suelo industrial”, por eso era necesaria contar con la capacidad para ofertar suelo industrial a las empresas interesadas en emplazarse en Huesca.