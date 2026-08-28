Arranca la Operación Retorno con 476.000 vehículos por las carreteras aragonesas

Desde las 15.00 horas de hoy viernes hasta el lunes, comienza la operación especial de tráfico “Retorno del verano 2026”, que engloba especialmente a los que regresan de sus vacaciones y también añade a los que las inician en el mes de septiembre.

Durante este periodo, la estimación de Tráfico es que 475.000 vehículos circulen por las carreteras de la Comunidad Autónoma de Aragón. Por ello, ofrecerá la máxima disponibilidad de sus medios humanos como agentes de Tráfico de la Guardia Civil, patrullas de helicópteros o personal encargado del mantenimiento de equipos, para facilitar la movilidad y fluidez en las vías.

Los horarios de mayor intensidad de tráfico discurrirán hoy viernes de 16.00 a 21.00 horas; el sábado de 10.00 a 14.00 horas; el domingo de 18.00 a 21.00 horas; y el lunes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Con el fin de facilitar la circulación por las carreteras durante la Operación Especial “Retorno del Verano - 2026”, de las obras que actualmente se realizan en la red viaria española, serán paralizadas todas aquellas que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia de la carretera, desde las 13.00 de este viernes hasta el final del próximo lunes.

MotoGP en MotorLand

A esta operación especial hay que sumarle la celebración del Gran Premio de Aragón en MotorLand, lo que incrementa el número de vehículos circulando por las carreteras. Las medidas especiales de vigilancia se activarán el próximo viernes 28, en previsión de los desplazamientos para asistir a los entrenamientos previos y continuarán durante todo el fin de semana, para finalizar el domingo por la noche y cubrir el retorno de los asistentes que se espera que acudan a presenciar el Gran Premio.

Como refuerzo del operativo se realizará una vigilancia específica sobre conductas arriesgadas, conducción peligrosa, controles de velocidad, de alcoholemia y de documentación obligatoria.