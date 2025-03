Dos de los siete fallecidos en Huesca no llevaba el cinturón

La DGT lleva a cabo esta semana su campaña de vigilancia del uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. Y es que, pese a los continuos mensajes, las cifras no mejoran. En la provincia de Huesca, dos de los siete fallecidos en las carreteras en lo que va de año, no lo llevaban puesto.

Tráfico realiza dos campañas de este tipo al año y sin embargo las cifras no se reducen y una de cada tres personas fallecidas en las carreteras no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El año pasado, solo en la provincia de Huesca se pusieron 1.200 sanciones por ir sin cinturón y 100 por no usar los sistemas de retención infantil. Tráfico quiere concienciar a toda la población, conductores y ocupantes, del gesto sencillo que puede salvarnos la vida, también en trayectos interurbanos.

La campaña se extenderá hasta el viernes. Cabe recordar que no llevar el cinturón supone 200 euros de multa y la pérdida de 4 puntos del carnet.

Siniestralidad en Huesca

La provincia de Huesca ha comenzado este 2025 con datos muy negativos en las carreteras donde han perdido la vida siete personas, más los dos jóvenes que fallecieron la semana pasada en Castellón. De los siete accidentes mortales, cinco se dieron en vías convencionales y la causa fue salida de la vía, generalmente por distracciones.