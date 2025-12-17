Los aragoneses ya pueden solicitar el voto por correo para el 8-F

LEER MÁS Aragón irá a elecciones el 8 de febrero

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

La solicitud de voto por correo también puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad --acreditada mediante certificación médica oficial-- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

Precampaña

En este inicio de la precampaña, el PSOE había solicitado a la Junta Electoral que suspendiera el acto previsto del Gobierno aragonés para dar a conocer más detalles del proyecto del nuevo centro de salud de Arcosur, en Zaragoza., al considerar que es un anuncio electoral. Los socialistas también han denunciado el acto que tuvo lugar ayer en Huesca, donde el presidente Azcón anunció la puesta en marcha del grado de Farmacia. En este sentido, la vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, asegura que continuarán con su día a día habitual respetando las limitaciones de la Ley electoral. Vaquero garantiza que se trata de ofrecer a los ciudadanos la mayor transparencia posible y acusa a los socialistas de intentar poner trabas a su trabajo.

Finalmente, el acto para presentar los detalles del futuro centro de salud de Arcosur se ha celebrado, pero con un perfil bajo y escasa presencia del Gobierno aragonés. Allí, el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado la cesión de una parcela de 15.000 metros cuadrados para ubicarse ese equipamiento. La parcela está situada junto al Cuarto Cinturón y dará servicio a los 70.000 vecinos que dentro de unos años vivirán en esa zona de la ciudad.