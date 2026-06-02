Aragón rechaza negociar bilateralmente con el Ministerio de Hacienda

El Gobierno de Aragón rechaza participar en una reunión bilateral con el Gobierno de España para negociar la nueva financiación autonómica. El consejero de Hacienda del ejecutivo autonómico, Roberto Bermúdez de Castro, declina la propuesta del Ministerio, que ha invitado a todas las comunidades - vía mail, ayer por la tarde - a tratar de forma individual esa reforma con la que el estado prevé aumentar en 21.000 millones de euros anuales las cantidades que reciben los territorios.

El consejero aragonés ha insistido en que esa reforma – hecha a la medida de Cataluña y "lesiva" para otros territorios – debe ser debatida en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que participen todas las comunidades autónomas para exponer sus peculiaridades.

Además, considera que no se dan las circunstancias para que se pueda aprobar “con diálogo sosegado”, a menos de un año de las elecciones autonómicas y por un gobierno que “no ha sido capaz” de presentar ni aprobar una Ley de presupuestos. “No se lo cree nadie”, dice el consejero. Por eso, Bermúdez opina que la reforma no entrará en vigor el 1 de enero, como pretende el Ministerio.