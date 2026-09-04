Aragón se opone al nuevo modelo de financiación autonómica

LEER MÁS Azcón exige retirar el nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno aragonés considera que no concurren las condiciones políticos ni sociales para llegar a un acuerdo tan importante. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, lamenta que del nuevo modelo se quedan fuera criterios como la despoblación, la orografía o la dispersión.

En cambio, el Gobierno de España ha creado un fondo climático para compensar a territorios como la Comunidad Valenciana o Murcia. Según los cálculos del Ministerio, Aragón recibiría 631 millones de euros extra, una cantidad que para Bermúdez de Castro es insuficiente. Está convencido de que si el Partido Popular tiene responsabilidades en el Gobierno de España impulsará una reforma del sistema de financiación que permitirá afrontar el incremento del gasto en sanidad, educación y políticas sociales.

Al margen de Cataluña, sólo Canarias está dispuesta a votar a favor, tras conseguir el compromiso del Gobierno de cumplir con la Agenda Canaria. El nuevo sistema de financiación autonómica, diseñado cuando María Jesús Montero era todavía la titular de Hacienda y que recoge peticiones de ERC, es rechazado por parte de las autonomías gobernadas por el PP, Castilla-La Mancha y Asturias.

Estas 13 comunidades consideran que el sistema favorece a Cataluña y que consagra las brechas de financiación regional. El principio de ordinalidad, que consiste en dar más recursos a quien más aporta y que exige Cataluña, es el gran escollo pues el resto (incluidas Madrid y Baleares que saldrían favorecidas con el mismo) considera que agranda la desigualdad para las demás.