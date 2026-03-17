Aragón necesita una planificación energética anticipada

Aragón debe hacer frente al reto energético y planificar cómo se va a responder al aumento de demanda por las nuevas inversiones encabezadas por los centros de datos, que se multiplicará por cuatro en 2030. El principal desafío no está en la producción de energía, ya que Aragón produce el doble de la que consume con el 83% de origen renovable, sino aumentar la capacidad de la red eléctrica para absorber y distribuir esa nueva demanda.

Según un informe de la Fundación Basilio Paraíso, actualmente hay 54 nudos de la red de transporte que no disponen de capacidad para nuevas conexiones. De ellos, 30 tienen capacidad concedida pero solo 10 operan y 9 siguen pendientes de concurso. En cuanto a la planificación, hay 12,7 gigavatios (GW) adicionales para los próximos cinco años, aunque 10 GW provienen de la anterior, por lo que finalmente no se llegaron a ejecutar en tiempo.

Para afrontar todos estos desafíos y poder responder a ese aumento de demanda, se debe establecer una planificación anticipatoria que pueda liberar la capacidad de proyectos que no avanzan y reasignarla a iniciativas más maduras. También priorizar aquellos con más posibilidades de materializarse y agilizar la tramitación administrativa o gestionar de forma más efectiva la capacidad de acceso a la red.

El autor del estudio, Óscar Barrero, advierte que, si no se toman medidas, podrían verse comprometidas algunas inversiones. “En términos de planificación y de inversión hay que ser más planificador y ambicioso. Las renovables pueden jugar con tiempos más largos pero la demanda no. Cuando se tiene incertidumbre sobre cuándo van a poder conectarse, pueden tomar la decisión de irte a otro sitio y eso nos penaliza”, ha señalado.