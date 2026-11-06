Agenda de Actividades Ibercaja del 9 al 15 de noviembre de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 9 al 15 de noviembre de 2026.
Conferencias
- "Goya, testigo de un tiempo convulso". Martes, 10 de noviembre, 18:30 h. Nuestras biografías no dependen sólo de las habilidades que podamos poseer, muy importante también son las circunstancias del tiempo que nos ha tocado vivir. En el caso de Francisco de Goya, ese “tiempo” fue muy convulso, afectando profundamente a su devenir, así como a la temática de muchas de sus obras. Imparte José Manuel Sánchez Ron, miembro de la Real Academia Española, en la que ocupa la silla “G”, y académico correspondiente de la Real academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "La necesidad de una comunidad europea de la defensa. La situación de Ceuta". Martes, 10 de noviembre, 18 h. Esta conferencia, que forma parte del ciclo Comprender el caos global. Riesgos, poder y gobernanza, aborda un tema que está ganando relevancia en el debate público europeo: la necesidad de construir una verdadera comunidad europea de la defensa. Intervienen el Teniente General del Ejército de Tierra Luis Lanchares, Asesor del JEME, y Carlos Echeverría Jesús, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Modera, Rubén García Servert, Teniente General del EAE (R), asesor de Estrategia Corporativa. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Espacios de aprendizaje que educan con Rosan Bosch y Siro López". Jueves, 12 de noviembre, 19 h. Los entornos de aprendizaje influyen en cómo los estudiantes piensan, se mueven, interactúan y crecen. Cuando la arquitectura se diseña en torno a la curiosidad, el bienestar y la autonomía, se convierte en un participante activo del proceso educativo, y no solo en un telón de fondo pasivo. En esta conversación Rosan, Bosch y Siro López hablaran de como el diseño no solo es un elemento decorativo sino una herramienta de cambio. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "El cuerpo es el mensaje. El retrato en la obra de Goya". Jueves, 12 de noviembre, 18:30 h. Esta conferencia plantea la evolución de la obra retratística de Francisco de Goya a lo largo de medio siglo; un dilatado periodo, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, en el que el estilo del artista evolucionó por influencia del cambio histórico y de su propia búsqueda de nuevos recursos expresivos. Imparte Juan Francisco Fuentes, académico de número de la Real Academia de la Historia y profesor emérito y patrono del Real Colegio Libre de Eméritos. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "TALK WITH... Hermanos Betes". Jueves, 12 de noviembre, 18 h. Un encuentro con los hermanos Betes, en el que podremos escucharles, conocer sus experiencias y compartir un rato aprendiendo sobre ellos y su negocio. Además, terminaremos de la mejor manera, ¡disfrutaremos de una cata de sus famosas tortillas! Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. Zaragoza.
- "Aragón legendario: brujas, encantarias y seres mágicos". Viernes, 13 de noviembre, 19 h. Fundación Ibercaja presenta, dentro del ciclo “Un Aragón de novela”, la conferencia “Aragón legendario: brujas, encantarias y seres mágicos”, a cargo del escritor e investigador José Antonio Adell, una invitación a descubrir el extraordinario universo de mitos, leyendas y tradiciones que forman parte del patrimonio cultural aragonés. El acto estará presentado por la escritora, Isabel Abenia. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar". De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar reabre sus puertas iniciando una nueva etapa tras su proceso de renovación. Tras el proyecto de ampliación, el Museo Goya cuenta con 4.661 metros cuadrados, mayor espacio para las exposiciones temporales y una reformulación de las estancias. El nuevo espacio está definido por una nueva entrada desde la calle Santiago, una imponente fachada inspirada en las Estampas de Goya y una terraza con vistas privilegiadas a la Basílica del Pilar. Entre las novedades destaca la creación del Centro de Estudios Francisco de Goya y todo el acompañamiento a la Colección de Fundación Ibercaja a través de experiencias inmersivas, realidad virtual y recursos interactivos que permitirán descubrir la obra de Goya desde nuevas perspectivas. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Solo Goya. El arte de ver". Del 09 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027. De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar te presenta la exposición Solo Goya. El arte de ver. La muestra representa una mirada al conjunto de la trayectoria de Francisco de Goya, más allá de la imagen del artista sombrío-asociada a los Desastres de la guerra o las Pinturas negras. Sus frescos, retratos, cartones para tapices y demás obras revelan también una profunda capacidad crítica ante la sociedad, la política, la religión y los propios medios de representación. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "El arte que no pidió permiso". Del 27 de octubre al 10 de enero de 2027. De las calles a los museos. Una exposición extraordinaria que reúne a grandes referentes internacionales del arte urbano. Fundación Ibercaja presenta en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta El arte que no pidió permiso, una exposición excepcional que reúne a algunas de las figuras más influyentes del arte urbano, artistas de gran reconocimiento internacional cuyas obras forman parte de importantes museos y colecciones de todo el mundo. Banksy, Keith Haring, Blek le Rat, SEEN, BLADE, Lady Pink, Felipe Pantone o Vhils son algunos de los grandes nombres presentes en esta muestra. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. En horario de apertura del centro.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Pintura en Presente". Del 30 de octubre al 12 de diciembre de 2026. Con motivo de su 150 aniversario, Fundación Ibercaja organiza la exposición Pintura en Presente. 150 años impulsando el talento, que reúne una cuidada selección de obras premiadas y seleccionadas a lo largo de todas las ediciones del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven. Pintura en Presente ofrece una mirada a la diversidad, fuerza y dinamismo de la pintura actual, reflejada en distintos lenguajes y sensibilidades artísticas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.