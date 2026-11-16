Agenda de Actividades Ibercaja del 16 al 22 de noviembre de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 16 al 22 de noviembre de 2026.
Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja
- ENTRENA TU CEREBRO: CÓMO EL MOVIMIENTO CAMBIA TU MENTE. Ciclo “¿Qué sabemos de...? Cerebro y neurociencia”. Conferencia de José Luis Trejo sobre cómo la actividad física, el sueño o la alimentación influyen en la plasticidad cerebral, la memoria y el aprendizaje. 16 de noviembre, 19 h
- TECNOLOGÍA Y ADOLESCENTES NEURODIVERGENTES: OPORTUNIDADES, RIESGOS E INCLUSIÓN. Conferencia de Elena Benítez, Abigail Huertas y Beatriz Martínez sobre los beneficios y riesgos de la tecnología para adolescentes neurodivergentes. 17 de noviembre, 19 h
- CÁNCER DE PRÓSTATA: DETECTARLO A TIEMPO LO CAMBIA TODO. Ciclo “+ QUE SALUD. Cuidando de ti, cuidando del planeta”. Mesa redonda con Jorge Pedro Rioja, Agustina Méndez y Javier Alcázar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de próstata. 17 de noviembre, 18,30 h
- FUTURO DE EUROPA Y DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN. Ciclo “Fracturas globales: el futuro de Europa y España ante los nuevos retos mundiales”. Conferencia de Ignacio Molina sobre los desafíos de la Unión Europea en materia de seguridad, competitividad e integración. 18 de noviembre, 18 h
- AGRICULTURA EN POSITIVO: CÓMO ALIMENTARNOS CUIDANDO LA NATURALEZA. Ciclo “Bioeconomía: cómo la naturaleza sostiene a la humanidad”. Conferencia de Tomás García sobre modelos agrícolas sostenibles que combinan producción de alimentos y conservación del medio ambiente. 18 de noviembre, 18,30 h
- MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS: CÓMO LOS NIÑOS CUENTAN COSAS A TRAVÉS DEL CUERPO, LA CONDUCTA O EL JUEGO. Ciclo “Desafíos docentes”. Conferencia de Laura Estremera sobre cómo los niños expresan emociones y necesidades a través del juego, el movimiento y la conducta. 19 de noviembre, 19 h.
- ISAAC NEWTON Y SU PAPEL TRANSFORMADOR EN LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA. Conferencia de Antonio Lechuga sobre el legado científico de Isaac Newton y su influencia en la ciencia moderna. 19 de noviembre, 19 h.
Museo Goya
- ESCENAS COTIDIANAS. LA DULZURA DEL ANTIGUO RÉGIMEN. Ciclo “Solo Goya. El arte de ver”. Conferencia de Soledad Puértolas. 18 de noviembre, 18,30 h
Mobility City de Fundación Ibercaja.
- II SEMANA DEL HIDRÓGENO EN ARAGÓN: CLAVE ENERGÉTICA 2026. Jornadas sobre el papel del hidrógeno en la transición energética y el desarrollo sostenible. 16, 17 y 20 de noviembre
Campus Fundación Ibercaja.
- PROGRAMACIÓN CON IA. VIERNES TECNOLÓGICO. Taller de Jorge López Muñoz sobre programación asistida con inteligencia artificial para crear scripts y pequeñas aplicaciones. 27 de noviembre, 9,30 h
- III EDICIÓN PROGRAMA MULTICOMPAÑÍA DE DESARROLLO DE TALENTO EN ARAGÓN. Programa para impulsar el desarrollo del talento joven mediante formación, colaboración interempresarial y desarrollo de competencias profesionales. 9 de diciembre
- CREACIÓN DE ASISTENTES Y AGENTES DE IA. VIERNES TECNOLÓGICO. Taller de Javier Díez Corral sobre diseño de asistentes y agentes de inteligencia artificial para automatizar procesos y tareas. 18 de diciembre, 9,30 h
Espacio Joven Fundación Ibercaja
- TU CUERPO NO ES UN ALGORITMO, CON ALFREDO ANDREU. Charla sobre hábitos saludables, alimentación y bienestar desde una perspectiva práctica. 19 de noviembre, 18 h
Fundación Ibercaja Actur
- EL MUNDO DE LAS CRIPTOMONEDAS DESDE 0. Ciclo “ConectaTEC. Sumérgete en el mundo de las tecnologías y aplicaciones”. Curso sobre funcionamiento, ventajas y riesgos de las criptomonedas y la tecnología blockchain. 17 y 18 de noviembre, 17,30 h
Fundación Ibercaja Huesca
- ¿QUÉ HAY DETRÁS DEL RENDIMIENTO? TODO LO QUE INFLUYE ANTES DE COMPETIR. Mesa redonda sobre hábitos, entrenamiento y nutrición para mejorar el rendimiento deportivo. 17 de noviembre, 19 h
Fundación Ibercaja Teruel
- EDUCACIÓN EMOCIONAL A TRAVÉS DE LAS ARTES MANUALES, BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA WALDORF. Charla sobre educación emocional y artes Manuales desde la pedagogía Waldorf. 20 de noviembre, 17 h
Otros eventos
- ÓPERA GOYA. Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor. Sala Mozart. 18 de noviembre, 19 h
- Estreno de la película “EL PATIO DE LA INFANTA. HABITAR EL TIEMPO”. Premiere en el Festival de Cine de Zaragoza. Cines Palafox. 19 de noviembre, 19 h
Exposiciones
- "Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar". De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar reabre sus puertas iniciando una nueva etapa tras su proceso de renovación. Tras el proyecto de ampliación, el Museo Goya cuenta con 4.661 metros cuadrados, mayor espacio para las exposiciones temporales y una reformulación de las estancias. El nuevo espacio está definido por una nueva entrada desde la calle Santiago, una imponente fachada inspirada en las Estampas de Goya y una terraza con vistas privilegiadas a la Basílica del Pilar. Entre las novedades destaca la creación del Centro de Estudios Francisco de Goya y todo el acompañamiento a la Colección de Fundación Ibercaja a través de experiencias inmersivas, realidad virtual y recursos interactivos que permitirán descubrir la obra de Goya desde nuevas perspectivas. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Solo Goya. El arte de ver". Del 09 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027. De martes a sábado de 10 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14 h. Lunes cerrado. El Museo Goya. Fundación Ibercaja-Camón Aznar te presenta la exposición Solo Goya. El arte de ver. La muestra representa una mirada al conjunto de la trayectoria de Francisco de Goya, más allá de la imagen del artista sombrío-asociada a los Desastres de la guerra o las Pinturas negras. Sus frescos, retratos, cartones para tapices y demás obras revelan también una profunda capacidad crítica ante la sociedad, la política, la religión y los propios medios de representación. Museo Goya. Fundación Ibercaja - Museo Camón Aznar. Calle de Santiago, 28. 50003 Zaragoza.
- "Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX". El Palacio de Larrinaga de Fundación Ibercaja reabre sus puertas al público a través de visitas guiadas con una propuesta excepcional: la exposición Pintores románticos ingleses en la España del siglo XIX, una muestra que invita a descubrir, al mismo tiempo, la belleza de este singular espacio patrimonial y la fascinación que despertó España en la mirada de los artistas británicos del XIX. Fundación Ibercaja Palacio de Larrinaga. Miguel Servet, 123. 50013, Zaragoza. Consultar horarios de visitas guiadas.
- "El arte que no pidió permiso". Del 27 de octubre al 10 de enero de 2027. De las calles a los museos. Una exposición extraordinaria que reúne a grandes referentes internacionales del arte urbano. Fundación Ibercaja presenta en la sala de exposiciones del Patio de la Infanta El arte que no pidió permiso, una exposición excepcional que reúne a algunas de las figuras más influyentes del arte urbano, artistas de gran reconocimiento internacional cuyas obras forman parte de importantes museos y colecciones de todo el mundo. Banksy, Keith Haring, Blek le Rat, SEEN, BLADE, Lady Pink, Felipe Pantone o Vhils son algunos de los grandes nombres presentes en esta muestra. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. En horario de apertura del centro.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Pintura en Presente". Del 30 de octubre al 12 de diciembre de 2026. Con motivo de su 150 aniversario, Fundación Ibercaja organiza la exposición Pintura en Presente. 150 años impulsando el talento, que reúne una cuidada selección de obras premiadas y seleccionadas a lo largo de todas las ediciones del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven. Pintura en Presente ofrece una mirada a la diversidad, fuerza y dinamismo de la pintura actual, reflejada en distintos lenguajes y sensibilidades artísticas. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.