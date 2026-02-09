Agenda de Actividades del 9 al 15 de febrero

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 9 al 15 de febrero de 2026:
Proyecciones y conferencias
- "Nuestros amantes". Lunes, 9 de febrero a las 18.30 h. Proyección enmarcada dentro del ciclo Caja de cine, diseñado para redescubrir grandes películas que han dejado huella en la historia del séptimo arte. Un espacio para los amantes del cine donde se proyectarán títulos imprescindibles del cine español e internacional, con breves presentaciones a cargo del periodista y crítico de cine Enrique Abenia e invitados especiales”. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "12 estrategias para vender más a tus clientes". Martes, 10 de febrero. de 18 a 19.30 h. ¿Cuántas veces has pensado que tu mercado ya está saturado, que tu competencia no deja espacio o que tus clientes solo dicen “eres muy caro”? ¿Es la realidad o son excusas que presentas a tu jefe? Para vender más, tienes que prospectar nuevos clientes (por supuesto) y también necesitas más contacto con los que ya tienes. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Del campo a la mesa: cómo el cambio climático está cambiando lo que comemos". Martes, 10 de febrero a las 18.30 h. Con ejemplos concretos de frutas y hortalizas, descubriremos cómo la ciencia estudia los efectos del aumento de las temperaturas, la sequía y los eventos extremos, y qué estrategias se están investigando para mitigar estos impactos. Una charla divulgativa para entender por qué la ciencia, y las mujeres científicas, son clave para proteger lo que comemos hoy y en el futuro. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Ulises Bértolo". Martes, 10 de febrero a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de Libros, un espacio de encuentro con los grandes nombres de la literatura actual. En esta ocasión, el protagonista será Ulises Bertolo, uno de los autores más sólidos del género negro contemporáneo, que presentará su nueva novela Exitus, un thriller intenso y perturbador que atrapa desde la primera página. Estará en conversación con la periodista, Adriana Oliveros. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Minimúsicos. Por Ana Simón". Del 29 de diciembre al 21 de febrero de 2026. A partir de la reinterpretación de partes reales de instrumentos, la muestra propone nuevas asociaciones y significados, revelando la esencia única de cada intérprete y su vínculo profundo con su instrumento. Con un toque de humor, las piezas invitan a descubrir cómo el instrumento puede transformarse en escenario, refugio y extensión de la propia identidad. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "Más Allá de la galaxia". Del 26 de septiembre al 10 de febrero de 2026. La muestra reúne una selección única de 14 joyas automovilísticas de Ferrari que en contadas ocasiones se ha visto fuera del Museo oficial de la marca italiana en Maranello. Entre las piezas que pueden contemplarse, los visitantes podrán conocer los Big 5, ediciones limitadas de la Scuderia, además de escuchar el sonido de los propios motores. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "101 Salón Internacional de Fotografía". Del 10 de diciembre al 11 de febrero de 2026. Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza presentan la exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el histórico Salón Internacional de Fotografía, que celebra ya su 101 edición, convirtiéndose en uno de los certámenes fotográficos más longevos y prestigiosos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Exposición. Oficios y retazos de otra época". Del 28 de enero al 28 de febrero. Fundación Ibercaja Actur te invita a reflexionar, con esta pequeña muestra fotográfica, cómo algunos oficios y escenas antiguas, que fueron cotidianos en otra época, siguen asomándose desde el borde de la memoria. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.