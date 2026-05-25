Agenda de Actividades hasta del 25 al 31 de mayo de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 25 al 31 de mayo de 2026:
Conferencias:
- "La Justicia como motor de economía y del desarrollo de las empresas". Lunes, 25 de mayo a las 18 h. La Cámara de Comercio de Zaragoza, a través del Club Cámara, organiza el ciclo El valor de la justicia en una sociedad inestable, coordinado por Manuel Bellido, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Juan Sebastián Mora Sanguinetti, economista del Banco de España y doctor en Economía, es investigador en el ámbito del mercado de trabajo y de la economía institucional. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La Inteligencia Emocional. Corazón del liderazgo transformador". Martes, 26 de mayo a las 9 h. En este ciclo dentro del marco del 150 Aniversario de Fundación Ibercaja, nos visitan voces expertas en liderazgo, inteligencia emocional, neurociencia y gestión del talento. Una oportunidad para reflexionar, conectar y evolucionar hacia un liderazgo más consciente y eficaz, que cuenta con Yolanda Cañizares, certificada como facilitadora para soluciones de Educación de Franklin Covey Inc. Máster en Coaching Personal y Ejecutivo. Campus Fundación Ibercaja. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Martes de libros con Juan Luis Arsuaga". Martes 26 de mayo a las 19 h. Fundación Ibercaja presenta una nueva sesión del ciclo Martes de libros con Juan Luis Arsuaga, uno de los grandes nombres de la paleontología mundial y uno de los divulgadores científicos más relevantes de nuestro país, que presentará su libro La respuesta. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "El eje del mundo que viene: Cómo el Indo-Pacífico está transformando el orden global". Miércoles, 27 de mayo a las 19 h. El eje del mundo que viene explora cómo la inteligencia artificial, la energía, la demografía y el control de los datos están redefiniendo las reglas del poder y la necesidad para Occidente de decidir entre observar desde la distancia o participar activamente del diseño de este nuevo orden. Juan Luis López Aranguren ofrece una lectura que combina historia, geoestrategia y prospectiva. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "El eclipse del siglo". Jueves, 28 de mayo a las 19 h. En el atardecer del próximo 12 de agosto podremos ver un eclipse total de Sol, un espectáculo grandioso que nos ofrece la naturaleza. En la conferencia, se describirán los tipos de eclipses, causas que los originan, lugares donde se verá el eclipse, como total o parcial, así como las precauciones que hay que tomar. Imparte el catedrático de Matemática Aplicada, Antonio Elipe. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- “Cuentacuentos infantil: 250 años de sueños". Sábado, 30 de mayo a las 11.30 h. La narradora Lu de lurdes presenta un entrañable cuentacuentos basado en el libro infantil 250 años de sueños, realizado por las maestras Brianda Buesa (textos) y Elena Pérez (ilustraciones). Descubre una historia que acerca a los más pequeños el origen y la evolución de la Sociedad Económica y Fundación Ibercaja a través de los valores de la educación, solidaridad, cultura y compromiso social. El libro se regalará a los asistentes. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Fragmentos. Boa Mistura". Desde el 7 de mayo al 30 de julio. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.