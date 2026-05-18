Agenda de Actividades hasta del 18 al 24 de mayo de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 18 al 24 de mayo de 2026:
Conferencias:
- "Martes de libros (pero en lunes) con Miguel Barrero". Lunes, 18 de mayo a las 19 h. Fundación Ibercaja te invita a una nueva sesión del ciclo Martes de Libros, protagonizada por el escritor y periodista Miguel Barrero, que presentará su libro La cabeza de Goya. El autor estará en conversación con José Luis Melero, escritor y bibliófilo. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "¿Miedo a conducir? Presentación de los resultados sobre la Amaxofobia". Martes, 19 de mayo a las 11 h. La amaxofobia es una fobia específica que se manifiesta como un miedo intenso e irracional a conducir o incluso a ser pasajero en un vehículo. En este evento, se van a presentar los resultados más recientes sobre los estudios realizados a conductores de la mano de Ignacio Calvo, psicólogo especializado. Mobility City. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Martes de libros con Alicia Vallina". Martes, 19 de mayo a las 19 h. Fundación Ibercaja presenta una nueva sesión del ciclo Martes de libros, una cita imprescindible con la mejor literatura del momento. En esta ocasión, recibimos a Alicia Vallina, periodista, historiadora y escritora, que nos presentará su nueva novela, La condesa que pudo reinar. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Comprender la corrupción: causas, efectos y desafíos para el futuro". Miércoles, 20 de mayo a las 18.30 h. La corrupción afecta a la salud, a la seguridad y a la felicidad de los ciudadanos. Si los recursos públicos se desvían, los servicios básicos se quedan sin financiación. Hablará de ello Luis Rodríguez Sol, fiscal delegado de Cooperación Internacional de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Varios
- "Teatro André & Dorine". Miércoles, 20 de mayo a las 18 h. “De la risa desopilante, al nudo en la garganta. Hacía años que no sentía un zarandeo semejante”, dice El País de André & Dorine, la obra de teatro dirigida por Iñaki Rikarte que podrá verse en el Campus Fundación Ibercaja el 20 de mayo. “Es difícil imaginar una obra más tierna y cautivadora”, destaca Los Angeles Weekly de este espectáculo que forma parte de la programación del 150 aniversario de Fundación Ibercaja. Campus Fundación Ibercaja. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- Presentación “Una verdad incómoda", de Jaime Mayor Oreja. Jueves, 21 mayo a las 19 h. El exministro y presidente de la Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, presenta su libro “Una verdad incómoda. Testimonio de una época: contra el silencio y la mentira”. Mayor Oreja estará acompañado por Federico Jiménez Losantos, director y presentador en EsRadio y columnista de El Mundo. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Fragmentos. Boa Mistura". Desde el 7 de mayo al 30 de julio. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.