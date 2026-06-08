Agenda de Actividades hasta del 08 al 14 de junio de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 8 al 14 de junio de 2026:
Conferencias y presentaciones
- "Martes de Libros con Juan Gavasa y Víctor López". Martes, 9 de junio, 19 h. Fundación Ibercaja te invita a un nuevo encuentro de Martes de Libros con Juan Gavasa y Víctor López, autores de Canfranc. El ferrocarril de los Pirineos, una obra que recupera la historia, la memoria y la fuerza simbólica de una de las infraestructuras más emblemáticas del Pirineo aragonés. Los autores estarán en conversación con el periodista Miguel López. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "La codificación de la realidad". Viernes, 12 de junio a las 19 h. Asiste a la presentación de La codificación de la realidad. Estrategias docentes de expresión gráfica, de Ignacio Grávalos Lacambra. Antonio Estepa Rubio, director de la colección y del Grado en Arquitectura, Santiago Elía García, director del Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas, conversarán con el autor. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.
Otras actividades
- "Clase de FFITPILATES con @ffitcoco". Miércoles, 10 de junio a las 18.30 h. Prepárate para una jornada diferente llena de motivación, inspiración y buen ambiente junto a @ffitcoco. Un encuentro donde podrás asistir a una clase de Fitpilates, compartir experiencias y descubrir de cerca hábitos saludables, además de disfrutar de un espacio de salud y bienestar. Inmediaciones de Mobility City. Avenida Ranillas, 50018, Zaragoza.
- "Cuatro casas". Miércoles, 10 de junio, 18.30 h. En Cuatro casas se cuenta la historia de las casas donde nacieron María Victoria Broto y Severino Pallaruelo. Los protagonistas de la proyección analizarán posteriormente la cinta, en conversación con la periodista Genoveva Crespo. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Fragmentos. Boa Mistura". Desde el 7 de mayo al 30 de julio. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.