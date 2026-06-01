Agenda de Actividades hasta del 01 al 07 de junio de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 1 al 7 de junio de 2026:
Conferencias
- "Paloma Marín, en el Foro Fundación Ibercaja". Martes, 2 de junio a las 19 h. La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Paloma Marín Bona, intervendrá en el Foro Fundación Ibercaja. La jurista conversará con el periodista Luis Humberto Menéndez, jefe de Economía de Heraldo de Aragón. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Martes de libros con Miguel Ángel Aguilar". Martes, 2 de junio a las 19 h. Martes de Libros de Fundación Ibercaja te invita a un nuevo encuentro con el periodista Miguel Ángel Aguilar, que presentará su libro No había costumbre, una crónica lúcida, precisa e irónica sobre los últimos meses del franquismo y la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975. El autor estará en diálogo con Encarna Samitier, presidenta de 20 Minutos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Gonzalo García Portero en el Foro Fundación Ibercaja". Jueves, 4 de junio a las 19 h. La estrella mundial del ballet y director del Miami City Ballet, Gonzalo García Portero, será la figura principal del Foro Fundación Ibercaja el próximo día 4 de junio. García Portero conversará con Lola de Ávila, bailarina, maestra y coreógrafa formada por su madre, María de Ávila. Moderará la conversación Isabel García, periodista y gestalt coach. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Jornadas y presentaciones
- "Innovation Day 10". Martes, 2 de junio a las 9.45 h. Mobility City celebra la X edición de su Innovation Day enfocando su atención en espacios urbanos como laboratorios ciudadanos que crean y desarrollan proyectos de investigación al margen de los circuitos convencionales. Contará con grandes expertos en la materia, como Ulises Gómez, co-Founder Zebra Ventures, Breogán Sánchez, senior Mobility & EU Projects en Bable Smart cities, Iñaki Romero, arquitecto en Paisaje transversal, Ignacio Alcalde, CEO de Focus, Carlos López Escolano, doctor en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Víctor Ballestín, director del grupo de Eficiencia energética en CIRCE, o Juan López, project Manager de Geoslab. Mobility City. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
- "Diseña tu plan de Movilidad Sostenible, de acuerdo con la ley vigente". Jueves, 4 de junio a las 9.30 h. La Ley de Movilidad Sostenible ya está en vigor, estableciendo que las empresas deberán contar con su Plan de Movilidad sostenible antes del 31 de diciembre 2026. Ante este escenario, las organizaciones disponen de un plazo limitado para adaptarse, y este programa está diseñado precisamente para acompañarlas en ese proceso de forma práctica, estratégica y totalmente aplicada. Mobility City. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Reinas del Desierto". Del 13 de marzo al 14 de junio de 2026. Motos singulares y ganadoras de pilotos españoles en la carrera más dura del mundo: el Dakar. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Del 19 de marzo al 28 de junio 2026. La Lonja, icónica sala de exposiciones del Ayuntamiento de Zaragoza, acoge la exposición "250 años de futuro. El legado que hizo grande a Aragón". Organizada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País para celebrar sus 250 años de trayectoria, la muestra coincide con los 150 años de Fundación Ibercaja. La Lonja. Pza. Nuestra Sra. del Pilar, s/n. 50003, Zaragoza.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Fragmentos. Boa Mistura". Desde el 7 de mayo al 30 de julio. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.