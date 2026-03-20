Mercado laboral

900 personas fueron detectadas por trabajar sin contrato en Aragón

Inspección de Trabajo detectó el año pasado en Aragón a 900 personas que estaban trabajando sin autorización en todos los sectores e impuso 9 millones de euros en sanciones a los empleadores que realizaron esa práctica ilegal.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán ha participado en unas jornadas sobre contratación de temporeros
El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán ha participado en unas jornadas sobre contratación de temporeros | Delegación Gobierno

Recuerdan que dar trabajo a una persona sin contrato o en situación irregular tiene consecuencias muy graves y más si esa persona sufre un accidente laboral. El director territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Aragón, Román García, recuerda que van a estar muy vigilantes para que se cumpla la norma.

Por ejemplo, la campaña agrícola en Aragón está a punto de comenzar y hasta el mes de octubre trabajarán entre 20.000 y 25.000 temporeros. El sector agroalimentario representa el 10% de la economía de nuestro territorio y Aragón es una referencia en la fruta de hueso.

Con el arranque de la campaña, la subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha organizado unas jornadas donde han hecho hincapié en prevenir la trata y abusos al trabajador. El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, también se ha referido a la regularización de migrantes prevista por el Ejecutivo Central. Unas 15.000 personas podrían acogerse a esta medida en Aragón. Considera que esta medida permitirá combatir la despoblación e incorporará mano de obra en sectores muy concretos de la sociedad.

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