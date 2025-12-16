El 82% de los zaragozanos convive con un parque eólico

LEER MÁS El 89% de la energía producida en Aragón es de origen renovable

En Aragón existen con 206 parques eólicos (un 14,6% de los que hay en España) y se generan 11.168 GWh (gigawatios hora), un 18,8% de lo que se genera en España, con una potencia de 5.480 megavatios. De hecho, el 79,6% de la electricidad que se produjo en parques eólicos se generó en seis comunidades autónomas, entre las que está Aragón. Además, aporta 256,5 millones de euros al PIB de la comunidad y entre 2006 y 2020 se cuenta con 31 patentes.

El sector eólico genera en la comunidad aragonesa 1.734 puestos de trabajo. En Aragón hay registradas una fábrica de ensamblaje y logística, dos fábricas de componentes, ocho empresas de instalación y mantenimiento, dos fábricas de palas, dos que construyen torres y componentes y dos empresas de generadores y motores. Donde se genera el 8,4% de empleo.

Zaragoza es la provincia aragonesa en la que más población convive con parques eólicos, concretamente es un 82%. Cifra que llama la atención teniendo en cuenta que sólo el 17% de los municipios de la provincia zaragozana cuenta con un parque eólico. En la provincia de Teruel, el 11% de los municipios cuenta con un parque de estas características y el 6% de su población convive con ellos, mientras que sólo un 3% de los municipios y de la población de la provincia de Huesca cuenta con parque eólico.

Según el estudio de la Asociación Empresarial Eólica, como indicaba su director general, Juan Virgilio Márquez, “los parques eólicos se tienden a ubicar en municipios con poca población, lo que ayuda a generar actividad económica y empleo”.

Otro de los datos referentes a Aragón que destaca en este estudio es que la comunidad aragonesa, cuenta con un canon eólico en el que no sólo se tiene en cuenta el número de aerogeneradores y de su potencia sino también de la altura de la torre y el radio del rotor de cada aerogenerador. El pago es anual o trimestral y en 2024 se recaudaron 25.749.772,36 euros.

Datos nacionales

A nivel nacional, el 11% de los municipios españoles cuentan con un parque eólico, concretamente, en 868 localidades y el 83% de la potencia eólica se concentra en cinco comunidades autónomas: Castilla y León, Aragón, Castilla La Mancha, Galicia y Andalucía. Siendo Aragón la segunda comunidad que más potencia instaló en 2024 con 246 megavatios nuevos.

La energía eólica ha conseguido que durante el pasado año se evitara la emisión a la atmósfera de 30,8 millones de toneladas de CO2. Lo que suponen un 160% de las emisiones totales generadas por las centrales de generación eléctrica de combustible fósil (carbón, ciclo combinado y fuel/gas).