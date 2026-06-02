Universidad

7.144 estudiantes aragoneses han comenzado los exámenes de la PAU

Ya ha arrancado la Prueba de Acceso a la Universidad. Los 7.144 estudiantes aragoneses que se presentan ya han realizado el examen de Lengua y Literatura y, algunos de ellos, el de Historia de la Filosofía.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Los estudiantes han repasado el temario minutos antes de empezar los exámenes
Los estudiantes han repasado el temario minutos antes de empezar los exámenes | Universidad Zaragoza

Es un día diferente para muchos de estos jóvenes, ya que saben que se juegan mucho. Todos buscan la nota suficiente para acceder a la titulación o grado que desean. Los estudiantes han tenido que analizar un artículo de opinión titulado “Mi abuela crossfitera” sobre el culto al cuerpo. También han tenido que responder a preguntas sobre las obras de Rubén Dario y de Miguel Delibes.

En la primera jornada se enfrentarán a las materias voluntarias, entre ellas, Arte, Física o Biología. El miércoles, realizarán los exámenes de materias como inglés o Historia de España y por la tarde a optativas como Química o Dibujo. Para la última jornada, la del jueves, quedarán las materias obligatorias de cara área.

La Universidad de Zaragoza ha establecido 15 tribunales para la prueba ordinaria y extraordinaria. Más de 600 profesores corregirán los exámenes de la PAU con unos criterios homogéneos para que la nota sea lo más objetiva posible. Este año se van a presentar a la PAU, 400 estudiantes más que el año pasado. A partir del miércoles de la semana que vienen, los alumnos podrán consultar los resultados accediendo con sus credenciales.

El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, destaca la instalación de detectores de frecuencia para evitar la comunicación entre el aula y el exterior o el uso de la Inteligencia artificial.

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