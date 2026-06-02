7.144 estudiantes aragoneses han comenzado los exámenes de la PAU

Es un día diferente para muchos de estos jóvenes, ya que saben que se juegan mucho. Todos buscan la nota suficiente para acceder a la titulación o grado que desean. Los estudiantes han tenido que analizar un artículo de opinión titulado “Mi abuela crossfitera” sobre el culto al cuerpo. También han tenido que responder a preguntas sobre las obras de Rubén Dario y de Miguel Delibes.
En la primera jornada se enfrentarán a las materias voluntarias, entre ellas, Arte, Física o Biología. El miércoles, realizarán los exámenes de materias como inglés o Historia de España y por la tarde a optativas como Química o Dibujo. Para la última jornada, la del jueves, quedarán las materias obligatorias de cara área.
La Universidad de Zaragoza ha establecido 15 tribunales para la prueba ordinaria y extraordinaria. Más de 600 profesores corregirán los exámenes de la PAU con unos criterios homogéneos para que la nota sea lo más objetiva posible. Este año se van a presentar a la PAU, 400 estudiantes más que el año pasado. A partir del miércoles de la semana que vienen, los alumnos podrán consultar los resultados accediendo con sus credenciales.
El vicerrector de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Zaragoza, Miguel Ángel Barberán, destaca la instalación de detectores de frecuencia para evitar la comunicación entre el aula y el exterior o el uso de la Inteligencia artificial.