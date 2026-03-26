El 61% de las empresas aragonesas invertirá en IA

Aragón afronta 2026 con una posición sólida. Según un informe de la consultora KPMG, el 88% de las empresas aragonesas creen que nuestra situación es positiva y esperan continuar creciendo moderadamente a lo largo de este año. Por ejemplo, el 76% prevé aumentar su facturación y la mitad, incrementar la inversión, principalmente en Inteligencia Artificial (61%).

La rentabilidad es el foco estratégico de la mayoría de las compañías (74%), junto con la mejor de la eficiencia operativa y la transformación digital.

Además, tienen en cuenta los riesgos geopolíticos, a pesar de que el informe se elaboró antes del conflicto en Oriente Medio. Más de la mitad de las empresas aragonesas ya ha modificado o prevé modificar su estrategia por el escenario internacional: un 44% ya lo ha hecho y un 7% lo hará en el corto plazo.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, asegura que, en un momento geopolítico convulso, Aragón avanza y tiene la potencia de seguir invirtiendo en la tecnología. “Afrontaremos este escenario con una mayor resiliencia”, ha señalado.