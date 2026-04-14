Hasta 17.000 migrantes podrían regularizar su situación en Aragón

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto para la regulación extraordinaria de medio millón de migrantes que ya residen en España. En Aragón, entre 15.000 y 17.000 personas en situación administrativa irregular podrán obtener permisos de residencia y de trabajo. El Gobierno defiende que la regularización fortalece la Seguridad Social y mejora la recaudación tributaria.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, explica que ahora van a detallar toda la información sobre esa normativa, que trasladarán a los interesados a través de las distintas administraciones como las Oficinas de Extranjería. La apertura de solicitudes será este jueves, 16 de abril. Beltrán mantiene que será beneficioso para nuestro territorio y descarta un efecto llamada, ya que los beneficiarios son residentes.

EL GOBIERNO ARAGONÉS PRESENTARÁ UN RECURSO CONTRA LA REGULARIZACIÓN

Por otro lado, desde el Gobierno aragonés rechazan esta regularización y presentarán un recurso para intentar paralizarlo, una vez puedan analizar el texto completo. Así lo ha asegurado la consejera de Servicios Sociales en funciones, Carmen Susín, quien califica esta normativa de sinsentido.

Susín teme que se puedan colapsar los servicios autonómicos y considera que esta regularización somete a la sociedad española a una gran inseguridad, ya que se desconoce si estas personas tienen antecedentes.

LAS ASOCIACIONES VEN POSITIVA LA MEDIDA PERO PIDEN GARANTÍAS

Desde la asociación Fronteras Derechos Humanos Internacionales, ven positiva esta regularización para paliar carencias y evitar abusos a estos trabajadores en situación irregular. Por ejemplo, en algunos casos, llegan a trabajar 10 horas por 20 euros al día.

Eso sí, su director, Mario Gascón, apunta que el trámite debe realizarse con requisitos de seguridad y también se debería esclarecer qué pasará con las personas que no logren obtener esa regularización.