El Gobierno aprueba el decreto que detalla la capacidad de acogida de menores

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto que detalla capacidad de acogida de menores migrantes de cada Comunidad Autónoma. Es el paso previo a la distribución por toda España de unos 3.000 menas que están en zonas sobreocupadas: Canarias, Ceuta y Melilla. Un traslado que empezará este jueves, 28 de agosto.

Según datos de julio del Ministerio, Aragón recibirá 251 menores no acompañados. Para el reparto se han tenido en cuenta criterios de población, renta o tasa de paro. Las comunidades que recibirán más menas serán Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Galicia. En cambio, Cataluña y País Vasco no recibirán ninguno, según el Ministerio, por el esfuerzo de acogida que han hecho en años anteriores.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha destacado que este decreto es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante. Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria".

En zonas sobreocupadas de España hay otros 1.000 menores solicitantes de Protección Internacional que, por sentencia del Tribunal Supremo, deben ser atendidos por el Estado. Hoy precisamente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha citado este mediodía las entidades que trabajan con el Ministerio en estos programas para coordinar la posible llegada de algunos de esos menores.

El Gobierno de Aragón desconoce si han llegado algunos a nuestra comunidad o si lo van a hacer. Existen dudas además sobre qué administración será la responsable de su tutela. Desde el ejecutivo autonómico aseguran que colaborarán con responsabilidad, pero arremeten contra la falta de información del Gobierno de España.

En Aragón, una de las entidades que acoge menores no acompañados es CEPAIM, que cuenta actualmente sólo con ocho plazas repartidas en dos pisos alquilados. Esto permite una intervención totalmente personalizada y cercana. La posibilidad de aumentar las atenciones se ve muy condicionada por las limitaciones en el acceso a la vivienda.

La directora de la Fundación, Pilar Bernardó, señala que el mayor problema para las entidades sin inmuebles en propiedad "es la posibilidad de alquilar pisos para acoger a estos menores. Primero, porque existe una reticencia social a tenerlos cerca. Y luego porque ya sabemos que el principal problema de este país, por mucho que nos quieran hacer creer que es la migración, realmente es la vivienda".