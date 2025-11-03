Natalia Chueca pide deportaciones para los inmigrantes que delinquen

Natalia Chueca no ha disimulado su preocupación por la situación deportiva del Real Zaragoza: "Zaragoza es la cuarta ciudad de España y tiene una afición que no se merece la situación que atraviesa el Real Zaragoza". Sobre las implicaciones que tendría un hipotético descenso en la participación del club como socio de la Nueva Romareda, se gestionará si eso llega a ocurrir, pero hasta entonces no tiene motivos para no confiar en que el Real Zaragoza cumplirá con los compromisos adquiridos como socio, empezando por los diez millones de euros que tiene que aportar antes de final de año.

La alcaldesa también se ha referido al cierre de una parte de El Tubo por el riesgo de colapso de un edificio de la calle Estébanes. Los esfuerzos municipales se centran en garantizar la seguridad en la zona para, después, minimizar el impacto para los establecimientos que, por el momento permanecen cerrados, total o parcialmente: "vamos a revisar el edificio, los colindantes y toda la zona de El Tubo, que ya se ha incluido en el plan de inspecciones que iniciamos en Zamoray-Pignatelli", ha anunciado la alcaldesa.

En cuanto a la negociación del presupuesto municipal, confía en que la voluntad del grupo municipal de Vox sea la de llegar a un acuerdo "y nada me hace pensar que no vaya a ser así; espero que pronto tengamos noticias". Otro asunto esencial en el Gobierno de Chueca es la vivienda. En las últimas semanas se ha presentado el proyecto para la construcción de 17.000 viviendas en Arcosur y el pasado viernes se aprobó el proyecto de urbanización de Parque Venecia II: "la mejor forma de solucionar el problema de la vivienda y que no suban los precios para que sean asequibles para los jóvenes es incrementar la oferta de vivienda".

Sobre el futuro contrato del autobús urbano, que superará los 1.100 millones de euros en diez años, confía en que despierte interés y se presenten muchas empresas nacionales y europeas con experiencia en la gestión de la movilidad. Además, la alcaldesa ha adelantado a Onda Cero la fecha para el encendido navideño, que será el sábado 29 de noviembre. Este acto saldrá por primera vez de la Plaza del Pilar y se llevará a cabo en la Plaza de España. También ha confirmado que el espectáculo LUZIR dedicado a los cuentos navideños en el Parque Grande no repetirá este año por decisión de la empresa organizadora.