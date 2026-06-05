Quique Fornos, primer fichaje de la S.D. Huesca

Sin tener que esperar mucho, llegó el primer movimiento en forma de fichaje para la Sociedad Deportiva Huesca. El primero en decir "sí" a la nueva aventura en Primera Federación es Quique Fornos, futbolista que procede de la Cultural Leonesa y que ha firmado para las dos próximas campañas.

Su posición ideal es central, pero también se adapta bien al lateral derecho, por lo que Raúl Jardiel gana polivalencia en esa parcela. No ha gozado de demasiadas oportunidades esta temporada en LaLiga Hypermotion, con participación en 14 encuentros, 8 de ellos como titular, pero Javier Sanz de Arce le considera una buena opción para la categoría de bronce.

De hecho, cuenta con una dilatada experiencia en este aspecto, ya que entre la extinta Segunda División "B" y la actual Primera Federación, ha disputado más de 200 partidos. Su mayor logro fue, precisamente, el ascenso de Primera Federación a Segunda División con la Cultural Leonesa, aunque volvió a descender esta campaña.

Fornos es solo el primero de los muchísimos fichajes que debe realizar la Sociedad Deportiva Huesca, en una reestructuración prácticamente completa de la plantilla tras el descenso.