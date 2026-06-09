La S.D. Huesca cambia de guardián de la portería

No parecía una noticia, la primera del día, fácil de digerir para los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca, pero el club ha reaccionado horas después con anuncio de fichaje. La entidad arrancaba el martes anunciando la marcha de Dani Jiménez, probablemente el mejor jugador de la plantilla en el cómputo de las dos últimas campañas, pero horas después ya ha confirmado quién es su sustituto.

Gianfranco Gazzaniga es el nuevo guardián de la portería de El Alcoraz. Procede del Real Murcia, conjunto que milita en Primera Federación, y cuenta con una trayectoria muy extensa entre esta categoría y la extinta Segunda División "B", que supera los 270 encuentros. El ecuatoriano ha sumado 73 partidos en las dos últimas campañas en la escuadra murciana, donde llegó tras pasar por Racing de Ferrol o Ponferradina. Con ambos, por cierto, logró ascender a Segunda División.

Gazzaniga firma por una temporada con opción a prorrogar por más y llega con la difícil misión de hacer olvidar a Dani Jiménez. El hasta ahora arquero titular ha superado la centena de partidos defendiendo la elástica oscense, entre sus dos etapas: una en las 2014-2015, consiguiendo el ascenso a la categoría de plata, y su segunda que comprende las dos últimas campañas con un intento de playoff y, eso sí, el descenso consumado esta pasada campaña.

No ha sido la despedida más feliz precisamente para el arquero, sobre quien, además, pesó una sanción de cuatro partidos por su agresión en el derbi de Aragón.