¿Sabes cuándo dar un giro a tu vida? Sergio Fernández ofrece diez poderes para hacerlo

Tomar las riendas de nuestra vida es complicado en numerosas ocasiones. Cuesta ser consciente de lo que está fallando para poder decidir dar un giro. Precisamente por este motivo, el escritor Sergio Fernández ha decidido publicar “Los 10 poderes para diseñar tu vida” con los que ayudar a atreverse al cambio. “No hace falta una señal externa, creo que lo único que hay que hacer es atrevernos a contarnos la verdad”, asegura Fernández.

Sin duda una premisa que puede llegar a dar miedo, pero “lo que nos debería dar más miedo es no responderla. En la vida siempre hay que pagar un precio y uno tiene que elegir el precio más barato y ese es encargarse de la vida de uno ahora mismo”, asegura Sergio Fernández quien añade que “muchas veces es necesario llegar a tocar fondo para precisamente coger ese impulso”. Hay un dicho que dice “todo lo que no aprendemos por discernimiento lo aprendemos por sufrimiento”.

El autor hace diez propuestas, establece diez poderes que vienen a resumir ideas sencillas y prácticas. Por ejemplo, hay capítulos dedicados a relaciones el poder de las buenas relaciones, el poder de la familia y el poder de la pareja, pero aún así “nadie puede hacer las cosas por ti, la decisión de transformar tu vida es una decisión personal. Nadie puede amar por mí, nadie puede madrugar por mí, nadie puede hacer los deberes por mí, nadie puede estudiar por mí…”, asegura el autor.