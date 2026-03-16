La Biblioteca

¿Sabes cuándo dar un giro a tu vida? Sergio Fernández ofrece diez poderes para hacerlo

¿Cuántas veces se han dicho a ustedes mismos que “ha llegado el momento de dar un giro a su vida”? ¿Y cuántas veces lo han logrado? Lo cierto es que siempre aparecen excusas, mejores motivos o no es el momento. Al final siempre sucede algo por lo que no acabamos de tomar esa decisión real de dar un giro y tomar las riendas de nuestra vida. La propuesta de Sergio Fernández es “Los 10 poderes para diseñar tu vida”.

Lourdes Funes

Zaragoza |

El escritor Sergio Fernández/Lourdes Funes

Tomar las riendas de nuestra vida es complicado en numerosas ocasiones. Cuesta ser consciente de lo que está fallando para poder decidir dar un giro. Precisamente por este motivo, el escritor Sergio Fernández ha decidido publicar “Los 10 poderes para diseñar tu vida” con los que ayudar a atreverse al cambio. “No hace falta una señal externa, creo que lo único que hay que hacer es atrevernos a contarnos la verdad”, asegura Fernández.

Sin duda una premisa que puede llegar a dar miedo, pero “lo que nos debería dar más miedo es no responderla. En la vida siempre hay que pagar un precio y uno tiene que elegir el precio más barato y ese es encargarse de la vida de uno ahora mismo”, asegura Sergio Fernández quien añade que “muchas veces es necesario llegar a tocar fondo para precisamente coger ese impulso”. Hay un dicho que dice “todo lo que no aprendemos por discernimiento lo aprendemos por sufrimiento”.

El autor hace diez propuestas, establece diez poderes que vienen a resumir ideas sencillas y prácticas. Por ejemplo, hay capítulos dedicados a relaciones el poder de las buenas relaciones, el poder de la familia y el poder de la pareja, pero aún así “nadie puede hacer las cosas por ti, la decisión de transformar tu vida es una decisión personal. Nadie puede amar por mí, nadie puede madrugar por mí, nadie puede hacer los deberes por mí, nadie puede estudiar por mí…”, asegura el autor.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer